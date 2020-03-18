Владимир Путин назвал долю среднего класса в России. Об этом политик рассказал в рамках специального проекта для ТАСС. Президент России сослался на данные Всемирного банка.
У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%
прокомментировал глава государства
Эксперты из ВБ установили, что более 70% граждан РФ могут относиться к среднему классу. К нему относятся люди, доходы которых в 1,5 раза больше МРОТ. По мнению Владимира Путина, основной задачей властей становится укреплять их положение и повышать уровень доходов. Он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный", поэтому неправильно будет сравнивать уровень жизни с Францией, Германией или США.
Ранее Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения.
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