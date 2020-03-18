Президент РФ сослался на данные специалистов из Всемирного банка.

Владимир Путин назвал долю среднего класса в России. Об этом политик рассказал в рамках специального проекта для ТАСС. Президент России сослался на данные Всемирного банка.

У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70% прокомментировал глава государства

Эксперты из ВБ установили, что более 70% граждан РФ могут относиться к среднему классу. К нему относятся люди, доходы которых в 1,5 раза больше МРОТ. По мнению Владимира Путина, основной задачей властей становится укреплять их положение и повышать уровень доходов. Он обратил внимание, что "средний класс в каждой стране разный", поэтому неправильно будет сравнивать уровень жизни с Францией, Германией или США.

Ранее Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения.

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