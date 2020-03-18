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Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

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Правительство решает, на что пустить средства из ФНБ России.

Владимир Путин допустил трату средств Фонда национального благосостояния на поддержку населения. Об этом политик рассказал журналистам ТАСС в рамках специального проекта. Президент РФ отметил, что тратить деньги из ФНБ власти могут после того, как объем фонда превысит 7% ВВП. По словам главы государства, этот показатель уже пройден, что дает возможности для инвестиций.

На что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия у нас и разворачивается

прокомментировал Путин

Сейчас ФНБ остается единственным резервным фондом в России. Правительство намерено "более активно оттуда тратить".

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной.

Видео: YouTube/Правительство России

Теги: владимир путин, фнб
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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