Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Правительство решает, на что пустить средства из ФНБ России.

Владимир Путин допустил трату средств Фонда национального благосостояния на поддержку населения. Об этом политик рассказал журналистам ТАСС в рамках специального проекта. Президент РФ отметил, что тратить деньги из ФНБ власти могут после того, как объем фонда превысит 7% ВВП. По словам главы государства, этот показатель уже пройден, что дает возможности для инвестиций.

На что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия у нас и разворачивается прокомментировал Путин

Сейчас ФНБ остается единственным резервным фондом в России. Правительство намерено "более активно оттуда тратить".

Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной.

Видео: YouTube/Правительство России