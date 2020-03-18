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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной

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Президент РФ направил телеграмму дочерям погибшей.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной. Президент России направил телеграмму дочерям погибшей вдовы Юрия Гагарина. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

Нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли – Юрии Алексеевиче Гагарине

пишет политик

Глава государства отметил, что Валентина Гагарина много сделала для сохранения памяти о муже. Напомним, что  женщина скончалась на 85-ом году жизни. Путин рассказал, что на была душевно щедрым, интеллигентным и добрым человеком. По словам президента, Валентина Гагарина пользовалась большим уважением близких, друзей и коллег по работе.

Ранее Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Видео: YouTube/Роскосмос ТВ, Совет Федерации, kremlin

Теги: валентина гагарина, владимир путин, юрий гагарин
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 11:05

Погибшей?????Исправьте ошибку. Некорректно.

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