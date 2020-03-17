Теперь необходимо усилить ответственность за контрафакт.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо усилить ответственность за контрафакт. По его словам, это нужно, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией.

- И снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения, - сказал Путин.

Ранее он заявил, что России удалось избежать массового распространения коронавируса.

Видео: Vk.com / Государственная Дума