Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что необходимо усилить ответственность за контрафакт. По его словам, это нужно, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией.
- И снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения, - сказал Путин.
Ранее он заявил, что России удалось избежать массового распространения коронавируса.
Видео: Vk.com / Государственная Дума
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