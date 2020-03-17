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Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

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Теперь необходимо усилить ответственность за контрафакт.

Президент России Владимир Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что необходимо усилить ответственность за контрафакт. По его словам, это нужно, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией.

- И снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения, - сказал Путин.

Ранее он заявил, что России удалось избежать массового распространения коронавируса.

Видео: Vk.com / Государственная Дума

Теги: коронавирус, лекарства, медицина, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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