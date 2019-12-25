Петербург входит в топ-10 городов России по численности среднего класса

Санкт-Петербург занял лидирующее место в рейтинге среднего класса среди городов России

Был составлен общероссийский рейтинг, который оценивает долю населения, причисляемого к среднему классу в различных городах России. Согласно данным, Санкт-Петербург занял десятое место в этом рейтинге, где около чуть больше 20% жителей находятся в категории среднего класса. Об этом пишут РИА Новости.

На первом месте рейтинга расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с высоким показателем 39,2%. За ним следуют Чукотский автономный округ со значением 32,5% и Магаданская область с долей среднего класса населения 31,9%. Москва заняла четвертое место с показателем 30%.

В Петербурге доля населения, относящегося к среднему классу, составляет примерно 20,1%. Это значит, что город уверенно попал в топ-10 регионов по этому важному показателю. Однако Ленинградская область, окружающая столицу Северной столицы, занимает 36-е место в списке с намного ниже процентом семей среднего класса - 8,6%.

Ранее сообщалось, что почти половина жителей Петербурга продолжает работать во сне

Фото: pxhere