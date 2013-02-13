Водитель на BMW врезался в знак на пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина

На пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".
По словам очевидцев, водитель BMW куда-то торопился.
"Торопыга на БМВ куда-то не успел"
Местный житель
Это видно и на видео – мужчина не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Далее петербуржец отъехал к тротуару и осмотрев авто. Из него шел дым.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил мужчину на 6 лет в колонию-поселение за смертельное ДТП.
Видео: Piter.TV
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