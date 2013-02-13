Водитель на BMW врезался в знак на пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина

На Свердловской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП с участием автомобиля марки BMW.

На пересечении Свердловской набережной и улицы Ватутина произошло ДТП с участием иномарки. Об этом сообщили в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

По словам очевидцев, водитель BMW куда-то торопился.

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Это видно и на видео – мужчина не справился с управлением и врезался в дорожный знак. Далее петербуржец отъехал к тротуару и осмотрев авто. Из него шел дым.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга отправил мужчину на 6 лет в колонию-поселение за смертельное ДТП.

Видео: Piter.TV