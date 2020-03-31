Huawei при поддержке РФ готовит революцию в сети Интернет

Компания хочет внедрить протокол New IP.

Китайский техногигант Huawei предлагает Международному союзу связи заменить использующийся сегодня протокол связи TCP/IP новым стандартом. Компания хочет внедрить протокол New IP. Проект уже получил поддержку со стороны России.

Разработчик отметил, что новый протокол может устранить ряд ряд недостатков устаревшего TCP/IP. Например, при использовании New IP, устройства, которые находятся в разных странах, могут взаимодействовать между собой напрямую. Это повысит скорость и надёжность соединения.

Уже в 2021 году планируется проведение первых тестов работы протокола New IP.

Ранее в Россию привезли складной смартфон Huawei Mate Xs за 200 тысяч рублей.

Видео: YouTube/ Huawei Mobile