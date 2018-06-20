Мобильные операторы и ФСБ выступили против технологии Apple и Samsung

Встроенные сим-карты могут уменьшить прибыль.

Сотовые операторы МТС, "МегаФон" и "Билайн" (ВымпелКом) выступили против новой технологии eSim, которую использует в последних моделях Apple и Samsung. Технология позволят подключаться к сети без использования физической сим-карты.

Позиция мобильных операторов была озвучена на совещании о перспективах использования технологий eSim в России. Собрание проходило при участии ФСБ. Представитель Службы безопасности также высказался против технологии. Мобильные операторы обеспокоились вероятным обострением конкуренции и сокращением выручки.

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