Учащиеся начальной школы проводят за уроками 47 часов в неделю

Эксперты ОНФ хотят обратиться в Роспотребнадзор с просьбой разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Эксперты ОНФ хотят обратиться в Роспотребнадзор с просьбой разработать такие нормы. На сегодняшний день учащимся не хватает времени, чтобы освоить весь предусмотренный федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования материал. Тогда школьники изучают обязательные уроки во внеурочное время. Потом это плохо сказывается на их здоровье.

Вместе с кружками, секциями и уроками, учащийся начальных классов "занимается" 47 часов в неделю. Это превышает стандартную 40-часовую рабочую неделю, установленную для взрослых людей.

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