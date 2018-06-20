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Учащиеся начальной школы проводят за уроками 47 часов в неделю
Сегодня, 10:39
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nastya960

Учащиеся начальной школы проводят за уроками 47 часов в неделю

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Эксперты ОНФ хотят обратиться в Роспотребнадзор с просьбой разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки.

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ОНФ.

Эксперты ОНФ хотят обратиться в Роспотребнадзор с просьбой разработать такие нормы. На сегодняшний день учащимся не хватает времени, чтобы освоить весь предусмотренный федеральными государственными образовательными стандартами начального и основного общего образования материал. Тогда школьники изучают обязательные уроки во внеурочное время. Потом это плохо сказывается на их здоровье.

Вместе с кружками, секциями и уроками, учащийся начальных классов "занимается" 47 часов в неделю. Это превышает стандартную 40-часовую рабочую неделю, установленную для взрослых людей.

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Фото: Piter.TV

Теги: онф, роспотребнадзор, уроки, ученики, школа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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