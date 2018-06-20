Выборгские школьники завоевали 33 призовых места на областном этапе Всероссийской олимпиады

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе и технологии Ленинградскую область будут представлять ученицы 11-х классов Анастасия Паршутич (гимназия №11 г. Выборга) и Алсу Алтымышева (Приветненская школа) соответственно.

Вчера, 2 апреля, в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась церемония чествования победителей и призеров областного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди них 30 учащихся из 14 образовательных учреждений Выборгского района.

По итогам регионального этапа олимпиады у наших школьников – 33 призовых места.

Отрадно, что в этом году увеличилось количество образовательных учреждений Выборгского района, учащиеся которых завоевали призовые места на областном этапе олимпиады. Среди наших школ первое место по количеству победителей и призеров у гимназии №11 – 7 человек. рассказала председатель комитета образования районной администрации Ольга Карвелис

На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе и технологии Ленинградскую область будут представлять ученицы 11-х классов Анастасия Паршутич (гимназия №11 г. Выборга) и Алсу Алтымышева (Приветненская школа) соответственно.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО