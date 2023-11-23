Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР.

В Госдуме предложили перенести начало уроков в школах на девять утра. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на документ, внесенный на рассмотрение нижней палаты.

Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Согласно законопроекту, предлагает перенести начало уроков в школах на 9:00 и закрепить пятидневную учебную неделю. Данные изменения должны быть направлены на "сохранение и укрепление здоровья обучающихся, их творческого развития и семейного воспитания".

Также в документе отмечается, что депутаты предлагают проводить в выходные и праздничные дни внеучебные мероприятия: культурные, спортивные и воспитательные. Эти события должны быть вне учебного плана и отличаться от стандартного урока.

Фото: Piter.tv