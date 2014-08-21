  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 15% к концу года
Сегодня, 7:47
93
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме допустили снижение ключевой ставки до 15% к концу года

0 0

По словам депутата, ключевая ставка может начать снижение на двух оставшихся заседаниях Совета директоров ЦБ.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 15% к концу года. Об этом он заявил "Известиям".

По словам депутата, ключевая ставка может начать снижение на двух оставшихся заседаниях Совета директоров Банка РФ, которые пройдут 24 октября и 19 декабря. Аксаков добавил, что ставку можно будет опустить ниже уровня в 15% при более благоприятной инфляционной динамике. Он подчеркнул, что в этом вопросе желательно соблюдать осторожность.

Напомним, 17 сентября Банк России снизил ключевую ставку до 17%. Аргументами в пользу более сдержанного шага для  снижения стали оживление в кредитовании и напряженная ситуация на рынке труда.

Ранее мы сообщали, что ЦБ одобрил новый дизайн 1000-рублевой банкноты.

Фото: pxhere.com

Теги: банк россии, госдума россии, ключевая ставка
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии