Мобильные операторы поднимут цены на архивные тарифы

В начале года МТС уже предупредил абонентов о повышении цен.

"Вымпелком" (бренд "Билайн"), "МегаФон" и Tele2 поднимут цены на архивные тарифы. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, "Вымпелком" планирует поднять тарифы уже в ближайшее время на 10%. С февраля цены хотят поднять также "МегаФон", а затем — Tele2. При этом в начале 2022 года МТС уже сообщил абонентам, что тарифы при сохранении набора услуг станут дороже на 60 рублей.

В пресс-службе "Вымпелкома" подтвердили информацию, что часть архивных тарифов может подорожать. Абонентов пообещали заранее предупредить об этом. Таким образом оператор даст возможность сменить тариф или выбрать бонусы. В настоящее в архиве у компании находится порядка 40 тарифов, их стоимость составляет от 650 до 2,5 тыс. рублей в месяц.

В МТС сообщили, что подорожание услуг связано с ростом стоимости эксплуатации и строительства сетей, а также других расходов.

Как предположил аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин, операторы хотят ростом цен стимулировать абонентов выбирать новые тарифы.

Ранее мы сообщали, что более четверти малого и среднего бизнеса может закрыться в 2022 году.

Фото: pixabay