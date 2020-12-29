Обмен данными должен был совершаться на возмездной основе.

Российские операторы связи попросили денег на слежку за больными COVID-19. Глава рабочей группы "Информационная инфраструктура" в АНО "Цифровая экономика" Анна Серебряникова отправила соответствующее письмо на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максута Шадаева. Об этом пишет "360".

Мобильные операторы указали, что система слежки за больными коронавирусом принесла дополнительные издержки. Компании были вынуждены привлекать к данной работе постоянных сотрудников, выделять ресурсы системы для обработки информации, которая впоследствии передавалась в систему мониторинга.

Серебряникова подчеркнула, что обмен данными должен был совершаться на возмездной основе.

Ранее мы писали, что мобильная связь в России продолжает дорожать.

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