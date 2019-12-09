Мобильная связь в России продолжает дорожать. Аналитики информационно-аналитического агентства Content Review рассказали, что за последние полгода мобильная связь в России подорожала на 8%. Об этом говорят результаты исследования агентства.
Специалисты сходятся во мнении, что сотовая связь продолжит дорожать и дальше. Они считают, что во второй половине 2020 года мобильная связь подорожает на 14%.
Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия.
цитата из исследования Content Review
Аналитики пишут, что МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали корректировку только частью тарифов до введения самоизоляции. При этом Tele-2 резко увеличил тарифы — в том числе архивные. Из-за этого компанией заинтересовались проверяющие органы.
Отмечается, что за время режима самоизоляции российские мобильные операторы потеряли около 30 миллиардов рублей.
В апреле мы уже писали о том, что тарифы на связь в России могут вырасти на 20%.
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