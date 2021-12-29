Более четверти малого и среднего бизнеса может закрыться в 2022 году

В 2019 году такую возможность допускали почти треть представителей МСБ.

В России более четверти представителей малого и среднего бизнеса допускают возможность закрытия в 2022 году, если экономическая ситуация сохранится или ухудшится. Это самый низкий показатель за последние три года. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование ПСБ. Оно было проведено "Опорой России" и агентством Magram Market Research.

В сообщении говорится, что хуже всего ситуация в сегменте микробизнеса. Там порядка 40% предпринимателей сообщили, что выручка сократилась.

Согласно опросу, участие в котором приняли 1835 предпринимателей, при ухудшении экономической ситуации допускают закрытие бизнеса 19% респондентов, еще 7% такую перспективу рассматривают, если сохранится текущая экономическая ситуация. Для сравнения, в сумме в 2019 году закрытие своего дела допускали 32% представителей МСБ

При этом 43% предпринимателей заявили, что выручка выросла по сравнению с 2020 годом.

В Минэкономразвития в свою очередь отметили, что показатели МСБ в 2021 году свидетельствуют, что отрасль восстанавливается и возвращается к уровню, который был до пандемии коронавируса. Так, в 2021 году было открыто более 1 млн новых предприятий. Это на 20% по сравнению с 2020 годом.

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