Власти нашли способ избежать массового уничтожения вина из-за нового закона

Все дело в изменившихся правилах маркировки.

Действующий закон о регулировании алкогольного рынка поставил вне закона десятки миллионов бутылок вина, а также шампанского и другого алкоголя. Напомним, что в июле 2021 года президент России Владимир Путин подписал поправки. Как пишут "Ведомости", мораторий на исполнение требования был негласно продлен до 1 марта. Это сделали, чтобы избежать потери продукции стоимостью 15 млрд рублей.

Все дело в изменившихся правилах маркировки. Так, например, запрещалось использование термина "столовое вино", необходимо писать прост "вино". Были изменения, которые касались классификации вина и правил его производства. Мораторий на проверки в результате ввели до 31 декабря 2021 года, так как переходный период не предусматривался.

Однако в декабре бизнес обратился к властям с просьбой еще продлить мораторий на год. Производители подчеркивали, что на рынке слишком много продукции, которая не соответствует новым правилам.

Ранее мы сообщали, что в 2022 году импортное вино подорожает до 25%.

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