После Нового года импортное вино подорожает до 25%

В первую очередь это связано с плохим урожаем винограда.

Поставщики импортного вина известили крупных импортеров и розничные сети о росте цен в 2022 году. Об этом сообщает РБК.

Виноделы намерены увеличить закупочные цены на 20-25%. В первую очередь это связано с плохим урожаем винограда, прежде всего, во Франции и Италии. Кроме того, возросли издержки на производство вина и логистику.

В свою очередь импортеры заявили о повышении цен на вино в период новогодних праздников. Этот алкогольный напиток может подорожать на 10-15%.

Ранее мы писали, что с нового года в пекарнях Петербурга поднимут цены на хлеб и булочки.

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