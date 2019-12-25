С нового года в пекарнях Петербурга поднимут цены на хлеб и булочки

Это связано с повышением себестоимости продуктов и возросшей конкуренцией.

Петербуржцев предупредили о подорожании хлеба и булочек в городских пекарнях после Нового года. Об этом сообщает "РБК Санкт-Петербург".

Изменения в ценовой политике пекарен связаны с повышением себестоимости продуктов, а также возросшей конкуренцией. Сейчас в Петербурге самая большая концентрация пекарен в стране, их открывают буквально на каждом шагу. Из-за подорожания ингредиентов приходится выводить некоторые позиции из ассортимента.

Владельцы сетевых пекарен стали разрабатывать приложения для клиентов, где можно будет сделать заказ онлайн, а затем получить его на кассе. Такие сервисы помогут булочным нести меньше убытков в период ограничений и локдаунов. При этом многие петербуржцы отдают предпочтение покупке хлеба и булочек у стоек.

Ранее мы писали, что в Петербурге резко подорожало молоко.

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