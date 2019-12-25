В Петербурге резко подорожало молоко

Кисломолочные продукты подорожали в цене на 4-10%.

С конца ноября продукция Пискаревского молочного завода резко прибавила в цене от 4 до 10%, сообщила "Фонтанка".

Известно, что завод был последним крупным в сегменте, кто сдерживал цены. Последний раз цены были индексированы в октябре прошлого года, когда как другие производители повышали цены несколько раз.

Поставщики отмечают, что цены растут из-за увеличения затрат на упаковку, подорожание корма для коров, роста тарифов на электричество, ветпрепараты. Помимо прочего, с 1 декабря вводят обязательную маркировку: вся молочка теперь должна иметь коды для отслеживания в системе "Честный знак". Некоторые компании пытаются маскировать рост цен с помощью скидок.

Горожане не собираются отказываться от продукции, которую привыкли покупать, и отметили, что повышение цен было ожидаемо.

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