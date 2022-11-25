Эксперты: в Петербурге переполнился рынок пекарен

В Петербурге работают почти 2000 пекарен.

Рынок пекарен в Петербурге переполнился. Об этом рассказал "Деловой Петербург" со ссылкой на экспертов рынка недвижимости. Специалисты отмечают, что подобрать новое помещение для открытия заведения становится всё сложнее. Некоторые сети вынуждены сокращать количество точек, так как конкуренция становится жёстче.

По данным 2ГИС, по состоянию на ноябрь 2026 года в Санкт-Петербурге работает более 1,9 тыс. пекарен. Больше всего пекарен находятся в Приморском (208 мест), Центральном (193) и Выборгском (172) районах города.

По словам директора департамента торговой недвижимости NF Group в Петербурге Анны Лапченко, бум пекарен в Северной столице уже прошёл. И из фазы активного роста, которая длилась 20 лет, рынок пекарен входит в фазу стабилизации. Основатель и руководитель компании Gastro Norma Данил Герасимиди прогнозирует, что рынок ждёт снижение, потому что розница и доставка заберут свою долю, когда повысят уровень качества хлебобулочных изделий.

Трансформация сегмента пекарен происходит на фоне изменения петербургского рынка общественного питания в целом. Аналитики "Контур.Фокуса" сообщили, что по итогам трёх кварталов общее количество игроков на нём достигло 12 474 участников. С января их число выросло на 90 (0,73%). При этом рост показали только рестораны (+119 участников), в то время как количество кафе (-22) и баров (–7) снизилось.

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Фото: unsplash (Yeh Xintong)