"Магнит" откроет пекарни в 100 магазинах у дома

Пилотный проект запущен уже в 21 торговой точке в Москве, Петербурге, Воронеже и др.

Крупная торговая сеть "Магнит" в первом квартале 2022 года откроет пекарни в 100 магазинах по всей России. Об этом рассказали представители компании.

Пекарни расположатся в торговых точках в Москве, Петербурге, Центральной России, на Юге страны и в Сибири. Пилотный проект уже запущен в 21 магазине в Москве, Петербурге, Воронеже и других городах. В этих местах продажи выпечки выросли в 2-3 раза, а трафик увеличился на 6-7%.

В 100 магазинах у домах покупатели смогут купить круассаны, хот-доги, слойки, свежий хлеб и другую выпечку, включая комбо-наборы. Кроме того, в некоторых пекарнях будут продавать кофе.

Ранее мы писали, что торговые сети стали ограничивать наценки на базовые товары.

Фото: pexels.com