Торговые сети стали ограничивать наценки на базовые товары

ФАС в целом поддерживает инициативу ритейлеров.

Некоторые торговые сети начали ограничивать наценки на базовые товары. Однако предложения по этому вопросу ритейлеры еще дорабатывабт. ФАС ждет окончательной версии для дальнейшей оценки. Однако в целом ведомство данную инициативу поддерживает. Об этом пишут "Известия".

Так, например, ритейлер "Верный" наценку ограничил более чем на 200 товаров первой необходимости. Речь идет про базовую корзину. В торговой сети отметили, что наценку ограничили на хлеб, молочную продукцию, а также макароны, колбасу и мясо курицы.

В "Ленте" наценка на социально значимые товары не превышает 10%, а нижний уровень может равняться даже нулю. "Ашан" также применяет минимальную наценку. При этом некоторые продукты торговая сеть продает ниже закупочной стоимости. В списке таких товаров оказались овощи, сахар, подсолнечное масло и некоторые другие товары.

В свою очередь X5 Group сообщает, что до конца года на 20 категорий товаров наценка не будет превышать 10%. В магазинах будет ежемесячно определяться конкретная продукция. В "Магните" тоже готовы ограничить наценку на социально значимые продукты.

Ранее ФАС сообщила о снижении ритейлерами цен на продукты в среднем на 8%.

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