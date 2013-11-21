ФАС сообщила о снижении ритейлерами цен на продукты

Цены на товары были снижены в среднем на восемь процентов.

Крупнейшие торговые сети РФ снизили наценки на социально значимые продукты после проведения проверок Федеральной антимонопольной службой. Об этом в интервью телевизионному каналу RTVI сообщил руководитель ведомства Максим Шаскольский.

По его словам, цены на товары были снижены в среднем на восемь процентов – с 22% до 14%, что "очень значимо". Глава ФАС допускает, что ритейлеры для компенсации издержек могут повысить стоимость товаров менее высокого спроса.

Напомним, в августе текущего года ФАС провела проверки в крупнейших торговых сетях на предмет монопольного сговора после обращения россиян о росте цен – в "Пятерочке", "Перекрестке", "Карусели", "Ленте" и "Магните".

В ряде муниципальных образований было выявлено завышение надбавок на отдельные продовольственные товары. Ритейлерам были вынесены предупреждения.

Ранее Шаскольский заявил, что ФАС не ожидает резкого роста цен на бензин и дизельное топливо в 2022 году.

Видео: Youtube / RTVI Новости