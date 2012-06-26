В Петербурге ветер выбил окна в двух пекарнях

Коренные петербуржцы посоветовали бизнесменам не экономить на окнах, кровлях и дверях.

Сегодня днем, 12 ноября, свирепый ветер повредил витрину в двух пекарнях Петербурга, которые находились в одном помещении. Стихия оставила от окон лишь раму. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Об инциденте рассказал житель города на Неве. Он отметил, что сегодня ветер такой сильный, что в нокаут отправляются и двери.

В соцсетях пользователи прокомментировали случившееся. Большинство призналось, что привыкло к непогоде. Они порекомендовали владельцу кафе не экономить на дверях и витринах, устанавливать самые прочные, чтобы непогода не разорила бизнес.

Двери из Китая не для суровой нашей погоды. Вика Захаренко, пользователь

Ну дверь сам поставил плохие и теперь жалуется.У меня в парадной окна открытые хлопают весь день, ни одно не разбилось. Анна Шестакова, пользователь

Но кто-то все-таки поддержал предпринимателя, которому теперь придется заниматься ремонтом.

Порывы ветра были такие сильные, что дверь авто с трудом закрывал. А ещё видел, как дворника чуть не унесло. Иван Иванов, пользователь

Ранее на Piter.tv: на Санкт-Петербургском шоссе ветер уронил светофор на пешеходов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург