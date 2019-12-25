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На Санкт-Петербургском шоссе ветер уронил светофор на пешеходов
Сегодня, 18:26
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На Санкт-Петербургском шоссе ветер уронил светофор на пешеходов

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Спасатели призвали горожан  соблюдать  осторожность и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений. 

В Петербурге бушует циклон "Квисина". Задувает сильный ветер, который сносит неустойчивые конструкции. Так, на Санкт-Петербургском шоссе, у перекрестка с проспектом Буденного, упал светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В результате случившегося никто не пострадал. Светофор ничего не повредил. 

Спасатели призвали горожан  соблюдать  осторожность и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений. 

Стихия влияет на обстановку в Петербурге. Парки Петергофа закрыли из-за буйного ветра, а набережные в городе слегка затопило. Водителям посоветовали убрать автомобили подальше от воды. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: климатические условия, непогода, сильный ветер, уронил светофор, циклон
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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