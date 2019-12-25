На Санкт-Петербургском шоссе ветер уронил светофор на пешеходов

Спасатели призвали горожан соблюдать осторожность и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений.

В Петербурге бушует циклон "Квисина". Задувает сильный ветер, который сносит неустойчивые конструкции. Так, на Санкт-Петербургском шоссе, у перекрестка с проспектом Буденного, упал светофор. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

В результате случившегося никто не пострадал. Светофор ничего не повредил.

Спасатели призвали горожан соблюдать осторожность и держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и шатких строений.

Стихия влияет на обстановку в Петербурге. Парки Петергофа закрыли из-за буйного ветра, а набережные в городе слегка затопило. Водителям посоветовали убрать автомобили подальше от воды.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург