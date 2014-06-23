Парки Петергофа закрыли из-за буйного ветра

В музее-заповеднике выразили надежду, что в воскресенье день будет ясным и спокойным, парки вновь откроют.

Сегодня, 12 ноября, в Петергофе закрыли все парки. Посетителям порекомендовали отказаться от прогулок. Об этом сообщили в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

Причиной закрытия стало ухудшение погодных условий. В Северной столице задувает ветер, который может повалить деревья или сломать их ветви.

В музее-заповеднике выразили надежду, что в воскресенье день будет ясным и спокойным, парки вновь откроют. Однако синоптики предупреждают, что в воскресенье в городе тоже будет плохая погода.

Фото: ВКонтакте / Петергоф (Михаил Лагоцкий)