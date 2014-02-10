К лету откроется еще 300 пекарен в "Пятерочке" в Петербурге и области

По словам Тимофеева, 170 точек откроются до конца текущего года, ещё 130 — до конца весны следующего.

К лету 2023 года сеть "Пятерочка", которая входит в Х5 Group, планирует удвоить количество пекарен в Петербурге и области. Об этом 25 ноября рассказал директор макрорегиона Северо-Запад компании Андрей Тимофеев.

По словам Тимофеева, 170 точек откроются до конца текущего года, ещё 130 — до конца весны следующего. Сообщается, что оборудование купили заранее в Германии. В дальнейшем будут рассматривать альтернативных поставщиков техники, в том числе из Китая.

Сейчас в городе и области работает порядка 900 магазинов сети, в 300 из них есть пекарни. В СЗФО каждая пекарня компании ежедневно продаёт в среднем по 600 изделий.

Ранее Кристина Асмус пыталась набрать 15-20 кг для роли в фильме "Булки". По словам актрисы, ей не удалось это сделать.

Фото: Pxhere