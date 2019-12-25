Фонд "Бумеранг Капитал" и Антон Петров разделили доли в Baggins Coffee

У сети Baggins Coffee сменились владельцы после сделки с фондом и бизнесменом.

У петербургской сети кофеен Baggins Coffee появились новые совладельцы. Половину бизнеса приобрел фонд "Бумеранг Капитал", который стал управляющим партнером, еще 50% перешли предпринимателю Антону Петрову. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Ранее контроль над сетью принадлежал ее сооснователю Андрею Павлову. После сделки он сосредоточится на развитии других проектов, включая пекарни "Текстура" и бренд полезных сладостей "Шоколадбери".

Стоимость сделки стороны не раскрывают. По оценке генерального директора "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова, сеть может стоить от 350 млн рублей.

Фонд "Бумеранг Капитал" основал в 2024 году бывший руководитель "Сбербанк Капитала" Ваган Гаспарян. В 2026 году компания сосредоточилась на кофейном бизнесе: приобрела сеть "Даблби", стала владельцем One & Double и получила 50% в "Цехе 85". Кроме того, фонд начал заниматься развитием сети Cofix.

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Фото: pxhere.com