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СМИ: россияне смогут оформить Esim с помощью биометрии
Сегодня, 14:58
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СМИ: россияне смогут оформить Esim с помощью биометрии

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С 1 июня в силу вступил закон, который позволяет удаленно заключить договор об оказании услуг связи с помощью биометрической системы.

Россияне смогут оформить виртуальные sim-карты (eSIM) с помощью единой биометрической системы (ЕБС). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на представителя "Ростелекома", который выступает оператором единой биометрической системы.

Отмечается, что в России с 1 июня в силу вступает закон, позволяющий удаленно заключить договор об оказании услуг связи с помощью биометрической системы. "Ростелеком" дал возможность дистанционно обслуживать клиентов по их слепкам лица и голоса.

С 1 июня это сможет делать и Tele2. Заинтересовались системой также "Сбер мобайл" и "ВТБ мобайл".

Фото: pixabay 

Теги: esim, биометрия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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