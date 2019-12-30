В перечень попали соцсети и потовые ресурсы.

Минкомсвязи составило список бесплатных интернет-сервисов. Туда попали социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники". В списке среди негосударственных сервисов оказались почтовые от "Яндекса" и Mail.ru Group. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на предоставленный документ.

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Операторы большой четверки получили предварительный перечень 20 января. В ведомстве попросили экспертов отрасли оценить потребляемый этими ресурсами трафик. На данный момент сервисы разделены на четыре категории: государственные информационные ресурсы, соцсети, почта и другие значимые ресурсы. Воспользоваться доступом к ним можно будет даже при нулевом балансе счета. Перечень может дополняться.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязи предложили схему легализации eSIM в России.