К тушению лесных пожаров в Иркутской области привлекли Ил-76

В настоящее время горит более 34 тысяч га леса.

Для тушения лесных пожаров в Иркутской области принято решение задействовать самолет Ил-76 МЧС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время пожар распространился на территории площадью более 30 тысяч га. Его тушат два вертолета Ми-8, однако этих сил недостаточно, поэтому решено задействовать Ил-76.

В связи со сложной оперативной обстановкой с пожарами в лесах Катангского района действует режим чрезвычайной ситуации. Для ее ликвидации в Прибайкалье накануне прибыл самолет Ил-76 МЧС России. из сообщения ГУ МЧС России

Отмечается, данное воздушное судно может нести более 40 тонн воды и способно сбросить ее менее чем за пять секунд с высоты 50 метров. В МЧС сообщили, что работающие на месте лесного пожара Ми-8 за сутки осуществили более 50 сливов 156 тонн воды.

Согласно утренней сводке, огнем охвачено более 34 тысяч га леса, 13 пожаров действуют в восьми районах области. По данным МЧС, населенным пунктам пожар не угрожает. Для его тушения задействованы почти 400 человек и 70 единиц техники. Также привлечены средства для мониторинга пожарной обстановки с воздуха.

Ранее в двух районах Петербурга тушили лесные пожары.

Видео: МЧС России