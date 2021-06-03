В Иркутской области опрокинулась фура с битумом

Часть нефтепродуктов попала в лесной массив.

В Иркутской области на федеральной трассе Р-258 "Байкал" произошел разлив нефтепродуктов из опрокинутого бензовоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

По данным ведомства, водитель грузовика не справился с управлением. Вследствие этого произошло опрокидывание транспортного средства, что повлекло за собой разлив битума.

В результате ДТП никто не пострадал. Угроза возгорания отсутствовала.

Сообщается, что часть нефтепродуктов попала в лесной массив. В настоящее время специалисты работают над ликвидацией загрязнения. Объем разлившегося битума и ущерб устанавливаются.

Ранее в Подпорожском районе Ленобласти полицейский сбил лося.

Видео: ВКонтакте / Полиция Иркутской области. МВД