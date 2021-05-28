В Иркутской области на реке Лена произошел разлив нефтепродуктов

Пока неизвестно какой объем дизельного топлива попал в реку.

В Иркутской области в городе Усть-Куте на реке Лена произошел разлив дизельного топлива во время загрузки танкера. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

"Накануне при загрузке танкера дизельным топливом произошел разлив нефтепродуктов в незначительном количестве", — говорится в сообщении.

В настоящий момент проводится проверка по данному факту. Сотрудники устанавливают какой объем нефтепродуктов попал в реку. Примут и правовое решение по данному вопросу.

Танкер, с которого произошёл разлив нефтепродукта, принадлежит одной из компаний, занимающихся производством и продажей топлива. Название компании не разглашается.

Видео: Telegram / Daily Storm