В Подпорожском районе Ленобласти полицейский сбил лося

В результате ДТП никто не пострадал, а машина отделалась небольшими повреждениями.

Во вторник, 1 июня, в 23:30 в Подпорожском районе Ленобласти на 4-м километре автодороги Подпорожье-Усланка полицейский на служебном автомобиле сбил лося, который перебегал дорогу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах вечером 2 июня.

Известно, что сотрудник правоохранительных органов выезжал из поселка Важины, в который он прибыл по вызову. В результате ДТП никто не пострадал, а машина отделалась небольшими повреждениями.

Ранее мы писали, что на Пулковском шоссе автомобиль сбил лося.

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