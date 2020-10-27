В Иерусалиме началась церемония ожидания схождения Благодатного огня

После завершения церемонии Благодатный огонь вынесут дипломатам, которые ожидают его, как и в прошлом году, у Яффских ворот Старого города.

На улицах Старого города Иерусалима в преддверии церемонии освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня немноголюдно. В связи с коронавирусом на церемонию допустят всего 2,5 тысячи человек. За безопасность в Великую Субботу отвечают около тысячи полицейских. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Обычно, внутрь храма пускаю до 9 тысяч человек, но в этом году продолжают действовать ограничения в связи с COVID-19. При этом разрешение на вход в храм давалось только тем, у кого есть "зеленый паспорт" вакцинации, либо отрицательные тесты.

После завершения церемонии Благодатный огонь вынесут дипломатам, которые ожидают его, как и в прошлом году, у Яффских ворот Старого города. Лампады передадут в 11 стран – Россию, Белоруссию, Болгарию, Грецию, Грузию, Казахстан, Кипр, Молдавию, Польшу, Румынию и Украину.

Александр Белькович поделился с Piter.TV рецептами пасхальных куличей.

Видео: Youtube/Greek City Times