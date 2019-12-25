iPhone SE 2 будет доступен в шести цветах

Новинка поступит в продажу 3 апреля.

Ресурс 9TechEleven, ссылаясь на китайских информаторов из Weibo, рассказал о дизайне нового iPhone SE 2 (или iPhone 9). Смартфон будет доступен для покупателей в шести цветовых вариантах: черном, белом, красном, розовом, синем и желтом.

Кроме того, была опубликована фотография, на которой можно увидеть заднюю панель смартфона. На снимке видно, что новинка практически не отличается от iPhone 8.

По неофициальным данным, iPhone 9 получит однокристальную систему Apple A13, как в iPhone 11. Объем оперативной памяти составит 3 Гб, флеш-памяти – 32 или 128 Гб в зависимости от комплектации. Экран будет иметь диагональ около 4,7 дюймов.

Новинка появится в продаже уже 3 апреля. Стоимость аппарата составит в районе 400-500 долларов.

Ранее мы писали, что Sony анонсировала выход смартфона с поддержкой 5G.

Фото: 9TechEleven