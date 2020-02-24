Sony анонсировала выход смартфона с поддержкой 5G

Модель Xperia 1 II будет работать на процессоре Qualcomm 865 Snapdragon.

Японская корпорация анонсировала выход своего первого смартфона с поддержкой 5G. Устройство Xperia 1 II будет работать на процессоре Qualcomm 865 Snapdragon. Об этом сообщает пресс-служба Sony.

Модель Xperia 1 II оснащена 6,5-дюймовым OLED-дисплеем 4K с разрешением 1644×3840 пикселей. Основная камера устройства будет тройной и получит модули по 12, 8 и 8 Мп. Объем оперативной памяти составит 4 Гб, флеш-памяти – 128 Гб. Емкость аккумулятора составит 3 600 мАч. Ожидается, что новинка поступит в продажу весной 2020 года.

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