Владельцы смартфонов Samsung получили странные уведомления

На экранах высветился текст, в котором содержались лишь две цифры "1".

Компания Samsung разослала странные уведомления на смартфоны по всему миру. Владельцы некоторых устройств Galaxy получили сообщения от приложения Find My Mobile. В тексте содержались лишь две цифры "1", стоящие друг под другом.

О сообщениях необычного содержания рассказал представитель издания The Verge. По его словам, подобное уведомление появилось на раскладушке Galaxy Z Flip, которую он сейчас тестирует.

В Samsung объяснили, что уведомления появились в результате внутренних тестов и никак не повлияют на работу устройств. Сервис Find My Mobile, который отправлял уведомления, позволяет владельцам смартфонов Samsung удаленно найти устройство, а также создать резервную копию данных или удалить информацию.

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Фото: The Verge