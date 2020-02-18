Xiaomi согласилась предустанавливать российские программы на свои устройства

Ранее на этот процесс согласился Samsung и пока размышляет Huawei.

Китайская компания Xiaomi согласилась при необходимости устанавливать российское программное обеспечение на свои гаджеты. Этот вопрос уже обрабатывается, сообщил ТАСС.

Xiaomi и ранее практиковал предустановку приложений, созданных локальными разработчиками. Китайская фирма соблюдает нормы российского законодательства, поэтому пообещала устанавливать чужое ПО в рабочем режиме. В Huawei над тем же вопросом пока работают и ищут оптимальное решение для всех участников рынка, а в Samsung накануне объявили о готовности предустанавливать российский софт.

Смартфоны всех трех компаний лидируют по продажам в России, а вопрос с установкой отечественного ПО появился после подписания президентом Путиным соответствующего закона, касающегося гаджетов с функцией Smart TV. Требования вступят в силу с июля.

Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу.