Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Смартфон продается в белом и серо-голубом цветах.

В Китае стартовали продажи флагманского смартфона Xiaomi Mi 10 Pro. На прошлой неделе также стартовали продажи Xiaomi Mi 10. Об этом сообщил IXBT.

Гаджеты отличаются мощностью. У версии Pro – улучшенная камера и аккумулятор 4500 мА/ч. У устройства есть зарядка на 50 Вт и в комплекте есть еще зарядка и на 65 Вт. У Xiaomi Mi 10 Pro 6,67-дюймовый экран. Фронтальная камера – 20 Мп, четверная основная камера имеет главный датчик на 108 Мп.

Смартфон продается в белом и серо-голубом цветах. Гаджет с 256 Гб памяти продается за 716 долларов.

Ранее Xiaomi презентовала Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой.