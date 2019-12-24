Xiaomi презентовала Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Базовая версия будет стоить $573, Mi 10 Pro – $716.

Компания Xiaomi презентовала флагманские смартфоны Mi 10 и Mi 10 Pro. Устройство оснастили квадрокамерой с основным модулем на 108 Мп.

Стандартная модель имеет 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц. У гаджета четыре камеры на 108, 13 (широкоугольная) 2 и 2 Мп. Батарея – 4780 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 30 Вт. У смартфона 8 Гб оперативной и 128 или 256 Гб внутренней памяти.

У Mi 10 Pro лучший набор камер (108, 12, 8 и 20 Мп), больший объем RAM (12 Гб) и флеш-памяти (до 512 Гб) и аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 50 Вт.

Базовая версия будет стоить $573, Mi 10 Pro – $716.

Ранее Xiaomi анонсировал самый мощный смартфон в мире.

Видео: YouTube/ TechDroider