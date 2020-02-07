Xiaomi анонсировал самый мощный смартфон в мире

Традиционная презентация девайсов не состоится из-за эпидемии коронавируса.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что в сети появились результаты тестов Xiaomi Mi 10 Pro. Об этом сообщается в китайском блоге Digital Chat Station.

В блоке сказано, что по итогам тестов AnTuTu новый смартфон от китайской компании обладает 600 тысячами баллов. Отметим, что обычная версия Xiaomi Mi 10 получила в аналогичном тесте 560 тысяч баллов.

Известно, что версия Mi 10 Pro получит экран с частотой обновления 120 герц.

Отмечается, что Xiaomi намерена выпустит новинку в ближайшее время. Однако фанатам не стоит ждать традиционной презентации гаджетов, потому что компания отменила её из-за вспышки коронавируса.

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Видео:TechZG