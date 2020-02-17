Samsung будет предустанавливать российский софт на гаджеты

С 1 июля 2020 года в силу вступит закон, которые обязывает предустанавливать на смартфоны отечественные программы.

Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что готова предустанавливать на свою электронику российское программное обеспечение. Об этом сообщил "Коммерсант".

Как заверили в компании, они продолжат сотрудничать с Россией, так как уже имеют определенный опыт сотрудничества с российскими разработчиками. Так компания уже предуставнавливает на свои гаджеты почтовый сервис Mail.ru и поисковик "Яндекс".

С 1 июля 2020 года в силу вступит закон, которые обязывает предустанавливать на смартфоны отечественные программы. В первую очередь это будут карты и поиск, а потом и платежная система "Мир".

Блогер испытал на прочность Samsung Galaxy Z Flip.