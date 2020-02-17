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nastya960
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Samsung будет предустанавливать российский софт на гаджеты

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С 1 июля 2020 года в силу вступит закон, которые обязывает предустанавливать на смартфоны отечественные программы.

Южнокорейская компания Samsung Electronics сообщила, что готова предустанавливать на свою электронику российское программное обеспечение. Об этом сообщил "Коммерсант".

Как заверили в компании, они продолжат сотрудничать с Россией, так как уже имеют определенный опыт сотрудничества с российскими разработчиками. Так компания уже предуставнавливает на свои гаджеты почтовый сервис Mail.ru и поисковик "Яндекс".

С 1 июля 2020 года в силу вступит закон, которые обязывает предустанавливать на смартфоны отечественные программы. В первую очередь это будут карты и поиск, а потом и платежная система "Мир".

Блогер испытал на прочность Samsung Galaxy Z Flip. 

 

Теги: samsung, гаджеты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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