Жителя Стрельны подозревают в незаконном хранении найденных боеприпасов

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Правоохранители задержали жителя Стрельны, подозреваемого в незаконном хранении найденных им боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 13 ноября обратился 52-летний мужчина и заявил о том, что в Английском парке он обнаружил прикопанные в землю боеприпасы. На место происшествия направили представителей экстренных служб.

Было установлено, что заявитель нашел два разорванных пластиковых пакета без маркировок с 60 гранатами "РГ-42" и "Ф-1", 60 взрывателей УЗРГМ в шести заводских банках. При этом одну гранату "Ф-1" и одну заводскую банку находчивый мужчина забрал домой и поначалу хотел продать, однако "одумался".

Место находки оцепили и осмотрели сотрудники ОМОН Росгвардии, которые извлекли из схрона оставшиеся взрывные устройства и изъяли их для утилизации. А в ходе обыска по адресу проживания петербуржца граната и все 10 взрывателей были обнаружены и направлены на экспертизу.

Изъятое действительно является промышленно изготовленной ручной осколочной гранатой "Ф-1" и 10 УЗРГМ, то есть "запалом" – средством взрывания ручных осколочных гранат. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что оружие времен ВОВ нашли после пожара в Пушкине.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти