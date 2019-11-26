Хованскому назначили психиатрическую экспертизу

По словам защитника блогера, это стандартная процедура.

Следствие назначили психиатрическую экспертизу блогеру Юрию Хованскому, который обвиняется в оправдании терроризма. Об этом "РИА Новости" сообщил адвокат Александр Передрук.

С июня 2021 года Хованский находится в СИЗО. Экспертиза определит, вменяем ли подсудимый. Это стандартная практика, хотя, по мнению Передрука, в этом нет такой необходимости в случае с блогером.

Напомним, следствие предполагает, что летом 2020-го года Хованский во время онлайн-трансляции исполнил песню, посвященную трагедии в "Норт-Осте".

В среду, 3 ноября, Юрию Хованскому в очередной раз продлили арест. Он выступил на заседании суда с речью, где выразил мнение, что следователи намеренно затягивают процесс. Он напомнил, что инкриминируемое ему преступление относится к средней степени тяжести.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга