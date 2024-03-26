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Следователи ходатайствуют об аресте обвиняемого в смертельном избиении отца на Бухарестской

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Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следственный отдел Фрунзенского района намерен ходатайствовать об аресте обвиняемого в смертельном избиении отца. Об этом сообщили в пресс-службе району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Следователями расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 27 апреля 2025 года обвиняемый, находясь в квартире дома по улице Бухарестской, в ходе конфликта нанес своему отцу удары руками по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: Telegram/ ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Теги: бухарестская, избиение до смерти, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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