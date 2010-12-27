"Метрострой" рассказал о ходе строительства станции "Юго-Западная"

При успешном выполнении плана работ летом 2020 года метростроители смогут приступить к сооружению здания вестибюля.

На станции "Юго-Западная" (в проекте "Казаковская") строящегося участка Красносельско-Калининской линии продолжается проходка наклонного хода. Площадка, где трудится Горно-строительное управление (филиал ОАО "Метрострой"), расположена на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. Об этом сообщили в группе "Метрострой. История петербургского метро".

Сейчас идет монтаж девятого кольца, всего их будет 130. Одно кольцо имеет диаметр 10,5 метра. Проходка ведется с тюбингового укладчика ТНУ-4М, оснащенного мехлопатой, с помощью которой порода грузится в скип. На объекте работают посменно бригадами по 12 человек. По проекту, в месяц нужно устанавливать 15 колец. В случае стабильного выполнения плана проходка наклонного хода завершится летом 2020 года, и метростроители смогут приступить к сооружению здания вестибюля.

Общий срок окончания всех работ на строящемся участке ККЛ со станциями "Юго-Западная" до "Путиловская" - 2022 год.

Ранее Смольный получил право контролировать работу метрополитена.

Фото: ВК/ Метрострой. История петербургского метро