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Смольный получил право контролировать работу метрополитена
Сегодня, 18:34
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himif

Смольный получил право контролировать работу метрополитена

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Это результат внедрения федерального закона "о внеуличном транспорте".

Петербургские власти получили возможность контролировать работу метро, сообщает пресс-служба Смольного. Федеральный закон "о внеуличном транспорте" урегулировал вопросы функционирования внеуличного транспорта, к которому относится метрополитен, а также наделил субъекты России полномочиями в этой сфере.

Городской комитет по транспорту теперь сможет следить за соблюдением правил эксплуатации метрополитена, контролировать оплату перевозок и ручной клади сверх нормы. Также комитет сможет принимать решения, связанные с требованием к форменной одежде и знакам различия работников внеуличного транспорта.

Ранее Piter.tv писал, что Смольный снес мебельный склад на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv

Теги: метрополитен, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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