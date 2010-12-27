Смольный получил право контролировать работу метрополитена

Это результат внедрения федерального закона "о внеуличном транспорте".

Петербургские власти получили возможность контролировать работу метро, сообщает пресс-служба Смольного. Федеральный закон "о внеуличном транспорте" урегулировал вопросы функционирования внеуличного транспорта, к которому относится метрополитен, а также наделил субъекты России полномочиями в этой сфере.

Городской комитет по транспорту теперь сможет следить за соблюдением правил эксплуатации метрополитена, контролировать оплату перевозок и ручной клади сверх нормы. Также комитет сможет принимать решения, связанные с требованием к форменной одежде и знакам различия работников внеуличного транспорта.

Ранее Piter.tv писал, что Смольный снес мебельный склад на Октябрьской набережной.

Фото: Piter.tv