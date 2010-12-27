Смольный снес мебельный склад на Октябрьской набережной

Сносу также подверглись незаконно размещенные забор и ангары по двум другим адресам.

Петербургский комитет по контролю за имуществом в июне текущего года проверил территорию на Октябрьской набережной возле дома 104, пишет пресс-служба комитета. В ходе проверки сотрудники обнаружили на участке незаконно размещенные металлические контейнеры, ангары, складские помещения общей площадью более 1000 квадратных метров.

Все постройки принадлежали ООО "Космос-мебель", не оформившему на территорию необходимые документы. Официально мебельной компании принадлежал только смежный с незаконно занятым участок. Владельцев предупредили о необходимости добровольно освободить территорию, но в срок требование не выполнили. Сотрудники комитета самостоятельно освободили участок от "захватчика".

Похожее требование не выполнил и землевладелец незаконно оккупированной территории на нескольких литерах дома №2 по Бестужевской улице. Этот участок, не прошедший кадастровый учет, был захламлен бытовым и строительным мусором и автохламом. Комитету пришлось расправиться с этой и еще одной захваченной территорией. Вторая находилась на проспекте Непокоренных: металлические забор и пристройки занимались землю из госсобственности, опять же без нужных документов.

Комитет будет привлекать нелегальных землепользователей к административной ответственности.

Ранее мы рассказывали, что петербуржцы нашли в "тайной комнате" дома Бака послание из 1918 года.

Фото: пресс-служба комитета по контролю за имуществом